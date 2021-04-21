Wall Street Journal: Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu

ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Alman şirketi BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, Meksika ve Polonya’da sahteleri tespit edildi. Polonya'daki sahte aşıların içeriğinde kırışıklık giderici madde bulunduğu belirtildi. Meksika'daki sahte Kovid-19 aşılarının bin dolar karşılığında 80 kişiye uygulandığı ortaya çıktı.

Wall Street Journal’da yer alan haberde, Meksika’da ele geçirilen aşı şişelerinde sahte etiketlere rastlanırken, Polonya’daki sahte Kovid-19 aşılarının içeriğinde de kırışıklık giderici maddelerin olduğu kaydedildi.

Haberde, Meksika’da bir klinikte dozu bin dolardan yaklaşık 80 kişiye sahte aşı yapıldığı, içinde sadece arıtılmış su bulunan aşı şişelerinin piknik soğutucusunda saklanırken ele geçirildiği bildirildi.

Counterfeit Covid-19 vaccines are being sold as criminals exploit high demand. Pfizer said it identified fake versions of its shot in Mexico and Poland. https://t.co/PwSpqH0i4n — The Wall Street Journal (@WSJ) April 21, 2021

Pfizer Güvenlik Başkanı Lev Kubiak, bütün dünyanın Kovid-19 aşısına ihtiyacı olduğu ve çok sınırlı tedarikin bulunduğu bir ortamda suçlular için mükemmel bir fırsat doğduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kubiak, piyasaya sahte aşı sürümünün daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunarak "Şu anda tüketiciler aşı temini için çaresizler ve bu nedenle kolayca kandırılıyorlar" dedi.

ABD de dahil Meksika ve diğer bazı ülkelerde, sahte aşı pazarlaması yapan onlarca internet sitesinin de kapatıldığı kaydedildi.

Haberde, Interpol kayıtlarına göre, geçen ay Çin ve Güney Afrika’da binlerce doz sahte Kovid-19 aşısının ele geçirildiği ve onlarca kişinin gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, sahte ilaç üretiminin son 10 yılda çok kazançlı bir sektör haline geldiğine işaret ederek PricewaterhouseCoopers kayıtlarına göre, sahte reçeteli ilaç pazarının yıllık değeri 200 milyar dolardan fazla.