Ukrayna'da yanlış hesaplama yüzünden yüzlerce doz Kovid-19 aşısı bozuldu

Ukrayna’nın İvano-Frankivsk Bölgesi’nde, sağlık çalışanlarının dozaj hesaplaması sırasında yaptıkları hata yüzünden yüzlerce doz Covishield koronavirüs aşısının kullanılamz olduğu bildirildi.

İvano-Frankivsk Bölgesi Sağlık Departmanı Direktör Yardımcısı Vladimir Dz’ombaka, yerel medyaya açıklamasında, sağlık uzmanlarının, hacim olarak diğerlerinden daha küçük olduklarını düşündükleri şişelerde kalan dozları kullanmadığını belirterek, “Aşıyı şırıngaya doldururlarken çok heyecanlıydılar, aşının etkisi azalır diye tam doz olmadığından korkuyorlardı” ifadesini kullandı.

Böylelikle bölgede 492 hastanın aşısız kaldığını söyleyen yetkili, Lviv Bölgesi’nde de benzer şekilde 17 dozun tahrip edildiğini anlattı.

Olayın ardından sağlık çalışanları için ek aşı derslerinin organize edildiğini dile getiren Dz’ombaka, “Konu kapanmıştır” diye ekledi.

Daha önce Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, 2021 sonlarına kadar Kovid-19 salgınını yenmeyi planladıklarını belirterek, “Bunun için yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşı olmaya ikna etmemiz gerekiyor” demişti.