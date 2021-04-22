Meksika’ya Sputnik V aşısının dördüncü parti sevkiyatı yapıldı, Arjantin yıllık üretimini 500 milyon doza çıkarıyor

Meksika’ya Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının dördüncü partisinin sevkiyatı yapıldı. Arjantin'den gelen bir açıklmaya göre ise ülke, Sputnik V aşısının yıllık üretim hacmini 500 milyon doza çıkarmayı planlıyor.

Rusya’nın Meksika Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkeye Sputnik V aşısının yeni partisi ulaştı.

Aşının geldiği uçağı karşılayanlar arasında Büyükelçi Viktor Koronelli yer aldı.

Iniciamos bien el día con el arribo esta madrugadq de 200 000 dosis de la vacuna Sputnik V que se suman a 900 mil que ya habían llegado y han sido aplicadas. Nuestra gratitud a la Federación Rusa y a su Presidente Vladimir Putin. pic.twitter.com/SdpqO5euau — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 21, 2021

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e aşı için teşekkür etti.

Sputnik V aşısının Meksika’da kullanımına 2 Şubat’ta onay verilmişti. Aşının ilk partisi 22 Şubat’ta gönderilmişti.

Arjantin: Sputnik V aşısının yıllık üretim hacmini 500 milyon doza çıkarmayı planlıyoruz

Arjantin Devlet Başkanı’nın danışmanı Cecilia Nicolini, ülkenin ayda 4-5 milyon doz Rus Sputnik V aşısı üretmeyi ve gelecekte üretim hacmini yılda 500 milyon doza çıkarmayı planladığını ifade etti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez’in danışmanı Cecilia Nicolini, düzenlediği basın toplantısında Rus Sputnik V koronavirüs aşısının ülkedeki üretimine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Nicolini, “Üretim tesisi şu anda ayda yaklaşık 4-5 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip. Şu anda yapım aşamasında olan ve önümüzdeki yıl tamamlanmasını beklediğimiz ikinci fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 500 milyon doz olmasını planlıyoruz” dedi.

Daha önce, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Arjantin'de Sputnik V aşısının üretimine başlandığını duyurmuştu. Sputnik V'nin kullanımına onay veren ilk ülkeler arasında yer alan Arjantin'de Rus aşısı 23 Aralık'ta tescil edilmişti. 26 Şubat'ta Buenos Aires merkezli Richmond Laboratories'ten yapılan açıklamada Rus ve Arjantinli tarafların, Sputnik V aşısının üretimi konusunda bir belge imzaladığı duyurulmuştu.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V, toplam nüfusu 3 milyar kişiyi aşan 60’ı aşkın ülkede tescil edilmiş durumda. Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.