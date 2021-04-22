İran'dan Türkiye'ye gelen Peri Şahbaz: 20 gün önce geldim, bu süre içinde hem ikametimi verdiler hem de aşı oldum

İran'da yaşayan Peri Şahbaz, Kovid-19 salgını döneminde ülkesinde aşı yaptıramadı. Antalya'da yaşayan oğlu Siyaveş Shahani'nin yanına gelmeye karar veren Şahbaz, "20 gün önce geldim, bu süre içinde hem ikametimi verdiler hem de aşı oldum. Dünyanın her yerindeki insanlar gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebilir" dedi.

İran'da pandemi sürecinde evinden hiç çıkamadığını, tüm ihtiyaçlarını orada yaşayan diğer oğlunun karşıladığını söyleyen Peri Şahbaz, ülkesinde vakaların çok arttığını ve aşılama sayısının az olduğunu ifade etti.

Alanya'da yaşayan ve burada müzik öğretmenliği yapan diğer oğlu 49 yaşındaki Siyaveş Shahani'nin yanına gelen 69 yaşındaki Şahbaz, Türkiye'nin aldığı tedbirlere hayran kaldığını ve gelir gelmez 20 gün içinde aşısını yaptırdığını anlattı.

'Hem oğlumu görmek için hem de aşı olabilmek için geldim'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Şahbaz, "Alanya'ya hem oğlumu görmek için hem de aşı olabilmek için geldim. 1 senedir İran'da evdeydim. Evime kimse gelmiyordu. Diğer oğlum, benim için alışverişimi yapıyordu. Buraya geldiğimden beri dışarı çıkabiliyorum. Burada İran'a göre çok çok daha iyi tedbirler alınıyor. Kendimi gerçekten güvende hissediyorum" diye konuştu.

'Hala sağlık çalışanları dahi aşı olmadı'

Salgın sürecinde dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirten Peri Şahbaz, şunları söyledi:

"İran'da hala sağlık çalışanları dahi aşı olmadı. Halkın aşılanması neredeyse 1 sene sürecek. Ben evden çıkmam gerektiğine karar verdim. 1 senedir evdeyim ve depresyona girmeye başladığımı fark ettim, Türkiye'ye geldim. 20 gün önce geldim, bu süre içinde hem ikametimi verdiler hem de aşı oldum. Dünyanın her yerindeki insanlar gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebilir. Gelip baksınlar, Türk halkını görsünler. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Benim ülkemin yapmadığı aşıyı yaptılar."

'Avrupa'dan bile daha iyi iş çıkardılar'

Müzik öğretmeni Siyaveş Shahani de "Koronavirüs sürecini başından beri takip ediyorum ve Sağlık Bakanlığı'nı çok takdir ediyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'dan bile daha iyi iş çıkardılar. Gerçekten takdire şayanlar ve tebrik ediyorum. Anneme buraya gelmesini teklif ettim. ‘İran'da süreç belli değil, sorun var. Sen buraya gel’ dedim; ama emin değildim. Yabancıya aşı yapıyorlar mı, nasıl oluyor; ama anneme söz verdim. Anneme olup olmayacağını söyleyemedim. Annem geldi, 20 gündür burada kalıyordu, 'Acaba olur mu?' diye çok tedirgindim. E-nabız'dan sıra aldık, nasıl gurur duydum. Hem kendim için anneme bir şey yapabildiğim için hem yaşamak için iyi bir ülke seçtim. Çok memnun oldum ve gurur duydum."