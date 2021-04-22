Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe edildi

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında, sağlık alanında hibe yapılmasına dair mutabakat zaptı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mutabakat zaptında, "Türk tarafı aşağıdaki malzemeleri KKTC’ye hibe edecektir: 100 bin doz Kovid19 aşısı" ifadesi yer aldı.

Sözcü'nün aktardığı metinde, "İşbu hibe Türk tarafından KKTC tarafına yönelik bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilmektedir" denildi.

Ayrıca şu tespitler yapıldı:

"Hibe edilen tıbbi malzeme teslimatın ardından KKTC tarafına ait olacak ve KKTC tarafından sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacaktır. Söz konusu tıbbi malzeme taraflar arasında bilahare belirlenecek usul ile teslim edilecektir."

Aşıların karar yayımlanmadan önce Kuzey Kıbrıs'a gönderildiği medyaya yansımıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan mutabakat zaptının imza bölümündeki tarihin "… Mart 2021" şeklinde boş bırakılması dikkat çekti.