İBB Bilim Kurulu’ndan tam kapanma çağrısı

İBB Bilim Danışma Kurulu, İstanbul’da ölümlerin son 2 ayda geçmiş 5 yıla oranla 3 bin 424 kişi artmasının ardından toplandı. İstanbul’daki vakaların salgın boyunca dünya üzerinde kaydedilen en yüksek sayılar arasında olduğuna dikkat çeken kurul, Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma önerdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Danışma Kurulu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölüm oranlarındaki hızlı artışı değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Kurul toplantısında 4 haftalık tam kapanma önerildi. 4 haftalık süreç işletilemiyorsa en az Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanmaya gitmeden kaosun atlatılmasının ve yeni ölümlerin önüne geçilmesinin olanaksız olduğu vurgulandı.

'Ölümlerin daha da yükseleceğinin alarmıdır'

Kurul, tüm sektörleri destekleyecek bir önlem paketinin de açıklanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Bilimsel Danışma Kurulu, Şubat ayı ortasında İstanbul'da 100 bin kişiye düşen olgu sayısı 60 iken, geçtiğimiz iki ayda 15.3 kat artarak, 10-15 Nisan arasında 920'ye çıktığını açıkladı.

Bu sayının tüm dünyada salgın boyunca kaydedilen en yüksek sayılar arasında olduğuna dikkat çekilerek "Türkiye'deki tüm olguların yüzde 40'ı İstanbul'dadır. Ülke genelinde yüzde 85 olguda, bulaşıcılığı ve bulaştırıcılığı çok yüksek B 1.1.7 (İngiltere) varyantı hâkimdir. 1 Mart 2021'den sonra İstanbul'da fazladan 3 bin 424 ölüm gerçekleşti. Vaka sayılarının bu yükseklikte devam etmesi önümüzdeki haftalarda ölümlerin daha da yükseleceğinin alarmıdır" denildi.

'Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.4'

İstanbul'da 19 Nisan itibariyle yoğun bakım yataklarının yüzde 71.4'ü doluluk oranına ulaştığı bilgisini paylaşan kurul "Kamu hastanelerinde önemli boyutta yatak sıkıntısı yaşanmaktadır. Sağlık çalışanları, çok sayıda kayıp vermiş, artık tükenmişlik sınırına gelmiştir. İş yükü planlanarak sağlık personelin dinlenmesi sağlanmalıdır" önerisinde bulundu.

'Tüm faaliyetlere en az 14 gün ara'

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, önerilerini şöyle sıraladı:

Zorunlu gereksinimleri karşılayan işkolları hariç tüm faaliyetler, en az 14 gün, mümkünse de 4 hafta durdurulmalıdır.

Şehirlerarası seyahat tam kontrollü kısıtlanmalıdır

65 yaş kararı değiştirilsin

Yüzde 75'inin aşılandığı bildirilen 65 yaş üzeri bireylerin tekrar evlerine hapsedilmesi, bu grup üzerinde bedensel hareketsizliğe ve ciddi psiko-sosyal sorunlara yol açmaktadır. Bu bireylerden 2 doz aşı vurulmuş ve son aşısının üzerinden 14 gün geçmiş olanlarının kısıtlamalardan muaf tutulmalıdır.

Tüm konaklama tesislerinin yeme-içme mekânlarının açık olması bulaş açısından risklidir.

Camilerde namaz ve benzeri dini faaliyetlerin tamamı kapalı alanlar yerine açık alanda en az 2 metre mesafe ile ifa edilmeli, dini ibadetler için açık alanlar alt yapı ihtiyacı karşılanarak hazırlanmalıdır.

İlçe düzeyinde vaka sayıları, olguların meslek, cinsiyet, yaş dağılımları, mutasyonlu virüs oranları, hastanelerdeki Kovid-19 yataklarının doluluk oranları kamuoyuna açıklanmalıdır.

Başka hastalıklardan yakınanlar için Kovid-19'suz hastaneler belirlenmelidir. Tele sağlık uygulamasına geçilmelidir. Özel hastanelerin COVID hastalarından fark ücretleri almamaları sağlanmalıdır.

'Yaygın aşılama yapılmalı'

Olgu sayıları düştüğünde önlemler, en az iki hafta olgu sayıları izlenerek kaldırılmalıdır.

Yaygın aşılama, yaşamın normale dönebilmesi için en önemli aşamadır.

Pandeminin kontrolü için alınacak önlemlerin yerel yönetimler, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte planlanması ve uygulanması başarı için zorunluluktur.

Belli bir geçim seviyesinin altında bulunan herkese ücretsiz maske temini sağlanmalıdır.

Ev koşulları kendini izole etmeye yeterli olmayan PCR pozitif hastalara ücretsiz konaklama alanları sağlanmalı, ek psikososyal destek imkânları sunulmalıdır.

Sağlık çalışanları, öğretmenler, veteriner hekimler başta olmak üzere halkla teması olan tüm iş kollarında çalışanlara düzenli aralıklarla hızlı PCR testi yapılmalı ve aşılamada öncelikli gruplar arasına alınmalıdır.

'Saatler yeniden düzenlenmeli'