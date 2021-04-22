Dr. İnal: Asemptomatik vakalar çok fazla

Dr. Ahmet İnal, asemptomatik (belirtisiz) vakaların çok fazla olduğunu belirterek, "Bunların hiçbir semptomu yok. Ayakta geziyorlar. Sadece PCR testi pozitifliği var; ama bunlar bulaştırıcı. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edersek asemptomatik olsa bile virüsün bulaşma riski düşer" dedi.