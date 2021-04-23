Rusya Eğitim Bakanlığı: KoviVak aşısı hafta sonu ülkenin 18 bölgesine ulaştırılacak

Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, ülkenin üçüncü Kovid-19 aşısı olan KoviVak’ın hafta sonu 18 bölgeye teslim edileceğini belirtti.

Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın açıklamasında, “KoviVak, 25 Nisan’a kadar 18 bölgenin polikliniklerinde kullanıma alınacak. Koronavirüs aşısının ilk sevkiyatlarının Leningrad Bölgesi, Moskova Bölgesi, Tataristan Cumhuriyeti, Stavropolye, Primorskiy Kray’ına yapılması planlanıyor” ifadesine yer verildi.

Planlanan üretim kapasitesinin ayda 1 milyon doz olduğu belirtilen açıklamada, “KoviVak klasik tekniğe göre geliştirilen tam hücre aşısıdır, yani virüsün parçalarını değil tamamını içeriyor. Bu nedenle bilinen tüm koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili olabilir” dendi.

Klinik araştırmaların, aşının ‘tam güvenliğini ve etkinliğini doğruladığı’ ifade edilirken deneklerin büyük kısmında aşının ilk dozundan 41 gün sonra bağışıklığın oluştuğu belirtildi.

Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVaK aşısı, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V ve Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona'dan sonra Rusya'da yaygın kullanım için onaylanan üçüncü Kovid-19 aşısı. KoviVak, geçen şubat ayında tescil edilmişti.