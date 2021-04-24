Meksika, Sputnik V aşısını şişelemeyi ve paketlemeyi planlıyor

Rus medyasına konuşan Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, "Bugün Birmex, aşının Meksika’da şişeleme ve paketlemesini gerçekleştirebilmek için Rus kurumlaryla birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Sputnik V sevkiyatını organize etmek için başta RDIF olmak üzere Rus kurumlarıyla yakın ilişkiler kurduğunu dile getiren Meksikalı bakan, ancak iş birliğinin aşı sevkiyatının ötesine çıktığını belirterek, "Halihazırda Birmex şirketi yeniden yapılandırılıyor, aşı geliştirme ve üretme fonksiyonuna geri dönüyor. Rusya, RDIF ve bilimsel örgütlerin katılımı sayesinde bu süreçte önemli rol oynuyor" dedi.

Rusya ile sağlık alanında iş birliğinin önümüzdeki yıllarda sürdürülmesi ve genişletilmesi gerektiğini kaydeden Ebrard, "Bu yeni koşullar hayatımıza girdi ve uzun süre kalacak, bu yüzden görevimiz, halkımız korumak için gereken bilimsel ve teknolojik kalkınma fırsatlarını sağlamak. Birlikte çalışmak çok istiyoruz ve bu fırsatı değerlendirmeyi umuyoruz" diye ekledi.