Sputnik V'nin geliştiricilerinden sözleşmeyi açıklamakla tehdit eden Slovakya'ya: Pfizer'in sözleşmesini de açıklayın

Sputnik V aşısının geliştiricileri, Slovakya'nın aşı tedarik sözleşmesini yayınlamasına karşı olmadıklarını, ama aynı zamanda Pfizer aşısının tedarikine ilişkin sözleşmenin de yayınlanmış olması gerektiğini ifade etti.

Sputnik V aşısının geliştiricileri, Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky'in, Rusya kabul etmese de Sputnik V aşısının tedarik sözleşmesini yayınlayacakları yönündeki açıklaması değerlendirdi.

Sputnik V'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Slovakya'nın, Sputnik V aşı tedarikine ilişkin sözleşmeyi yayınlamasına karşı değiliz. Elbette karşılaştırma amacıyla Pfizer aşısının tedarikine ilişkin sözleşme de yayınlanmalı. Macaristan, gerçek uygulama verilerine dayanarak, Sputnik V’nin Pfizer’den daha iyi performans sergilediğini bildiriyor. Belki Sputnik V’nin tedarik sözleşmesi de daha iyi?" ifadelerine yer verildi.

İkinci paylaşımda, "ABD Sağlık Bakanlığı, 2020 raporunda gururla, 'Brezilya'yı Rus Kovid-19 aşısını reddetmeye ikna etmek için sağlık ataşesini kullandığını' bildirdi. Kovid Brezilya'da can almaya devam ederken sağlık ataşesi dikkatini Slovakya'ya mı çevirdi?" denildi.

US Dept of Health in 2020 report proudly said it used its "Health Attaché office to persuade Brazil to reject the Russian COVID-19 vaccine." As COVID storm is taking lives in Brazil, is Slovakia now a new frontier for the Health Attaché office? https://t.co/jkTe9CIa3n — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 24, 2021

Daha önce Slovakya'da ilaç düzenleyicisi Devlet İlaç Kontrolü Ensitüsü'nün sekreteri Magdalena Jurkemikova, 1 Mart'ta ülkeye gelen ilk Sputnik V aşı partisinin, The Lancet tıp dergisinde yayınlanan özelliklere uymadığını duyurmuştu.

Sputnik V aşısının geliştiricileri, Slovakya Devlet İlaç Kontrolü Enstitüsü'nü sözleşmeyi ihlal ederek Avrupa Birliği'nin (AB) yetkili laboratuvarları erişilebiliyor olmasına rağmen Sputnik V aşısına yönelik testleri, yetkili olmayan bir laboratuvarda gerçekleştirmekle' suçlamıştı.