Güney Kore, Pfizer'dan ilave 40 milyon doz aşı alacak

Kovid-19 vakalarının tekrar artış gösterdiği Güney Kore'de hükümet, Pfizer ile ilave 40 milyon doz aşı tedariki öngören bir sözleşme imzaladı.

Güney Kore hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışı karşısında, ilave 40 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı alımı için sözleşme yaptı.

Reuters'ta yer alan habere göre yapılan açıklamada, bu sözleşmeyle ülkenin mevcut Pfizer aşısı stoğunu 66 milyon doza çıkardığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan ülkeye, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax dahil olmak üzere toplam 192 milyon doz aşı tedarik edildiği ifade edildi.

Güney Kore Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hükümet, Güney Kore nüfusunun iki katı olan yaklaşık 100 milyon insanı aşılamaya yetecek kadar fazla miktarda Kovid-19 aşısı satın aldı" diye konuştu.

Bakan, "(Hükümet) Haziran ayı sonuna kadar 12 milyon insanı aşılama ve kasım ayına kadar toplumsal bağışıklığa erişme sözünü yerine getirmek için elinden gelen tüm çabayı gösterecek" ifadelerini kullandı.

Güney Kore ile ilaç devi Pfizer arasındaki anlaşma, şirketin, Japonya'ya eylül ayı sonuna kadar ilave aşı tedarik etmeyi kabul etmesinden bir hafta sonrasında imzalandı. Bu tedarikle Japonya'da 16 yaşın üzerindeki herkesin aşılanmasına olanak sağlanmış oldu.

52 milyon nüfuslu Güney Kore'de şimdiye dek yaklaşık 2.2 milyon kişiye ilk doz aşı uygulandı ve ülkede aşılama oranı yüzde 4'ün biraz üzerinde.

Hükümet, bu yüzdeyi kasım ayına kadar yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor.

Gallup tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları dün yayınlanan ankete göre Güney Korelilerin yüzde 43'ü, hükümetin salgınla mücadele ve aşılama konusunda olumlu yönde görüş bildirdi. Günlük tespit edilen vaka sayılarının tek haneli olduğu geçen yılın mayıs ayında yapılan ankette ise hükümetin salgın yönetimi konusunda olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 85'ti.

Güney Kore'de dün 785 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmiş, toplam vaka sayısı 118 bin 243'e ve can kaybı sayısı da 1812'e yükselmişti.