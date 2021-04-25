Venezüella: Sputnik V, dünyanın en etkili koronavirüs aşısı

Venezüella Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'nin, dünyanın en etkili aşısı olduğunu söyledi.

Venezüella'ya bugün Rusya'nın geliştirdiği 'Sputnik V' aşısının ikinci partisi ulaştı. Venezüella Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, VTV televizyonuna yaptığı açıklamada "Caracas havaalanında Rus Sputnik V aşısının yeni dozlarını karşılamaktan çok memnunum. Sputnik V, dünyanın en etkili koronavirüs aşısı" ifadelerini kullandı.

Alvarado ayrıca, ülkeye ulaşan yeni aşılar sayesinde sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlanacağını ve yaşlıların aşılanmasına devam edileceğini kaydetti.

Rusya'dan Venezüella'ya Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin anlaşma Aralık 2020'de imzalanmış, ilk parti Şubat 2021'de teslim edilmişti.

Venezüella, toplamda 10 milyon doz Sputnik V aşısı almayı planlıyor. Venezüella ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) arasında Sputnik V aşısının bu ülkede üretimi konusunda daha önce anlaşma sağlanmıştı.

Sputnik V aşısı için şimdiye dek 61 ülkede kullanım izni verilmiş durumda. Söz konusu ülkelerin toplam nüfusu 3 milyar kişiyi aşıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.