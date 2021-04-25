Mısır Cumhurbaşkanı Sisi koronavirüs aşısı oldu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin vatandaşları aşılama amaçlı yürütülen ulusal kampanyanın bir parçası olarak Kovid-19 aşısı olduğu belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Kovid-19 aşısı olduğu bildirildi.

Ülkede Kovid-19’a karşı yürütülen aşılama kampanyası kapsamında AstraZeneca aşısı ile Çin tarafından geliştirilen Sinopharm aşısı uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Sisi'ye uygulanan aşının hangisi olduğu açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Es-Sisi'nin Sağlık İşleri Danışmanı Awad Tag el-Din Mısır'da yaklaşık yarım milyon kişinin Kovid-19 aşısı olduğunu açıklamıştı.