Almanya Başbakanı Merkel, aşı önceliği sıralamasının en geç haziranda kaldırılabileceğini söyledi

Merkel eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Aşılama kampanyasında hızın arttığını belirten Merkel, bu yılın ilk çeyreğinde halkın yüzde 10'una aşı uygulandığını, yeterince aşı geldikten sonra ise bu orana nisanın ilk üç haftasında ulaşıldığını anlattı.

Merkel, aşı merkezlerinin yanı sıra kampanyaya katılan aile doktorlarına gelecek dönemde verilecek aşı sayısının da artacağını ifade etti.

Birçok eyalette aşı kampanyasında öncelik sıralamasında birinci ve ikinci grupta olanlara aşı yapıldığına işaret eden Merkel, üçüncü gruptakilere de ilk aşının mayısta uygulanmasının beklenildiğini kaydetti.

Merkel, "Böylelikle, ne kadar aşı dozu geleceğine bağlı olarak en geç haziranda aşı önceliği sıralamasını kaldırılabiliriz. Bu, herkesin hemen aşı olabileceği anlamına gelmiyor, ancak o zamandan itibaren aşı randevusu almaya çalışabilirler." şeklinde konuştu.

Toplantıda, Rusya'nın Sputnik V aşısının tedarik edilmesi konusunun da ele alındığını aktaran Merkel, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) bu aşıya ne zaman onay vereceğinin önemli olduğunu ifade etti.

Merkel, "Belgeler henüz tamamlanmadı. Paul-Ehrlich Enstitüsü bu konuda ana raportördür. (Süreçle ilgili) Her zaman iyi bilgilerimiz var ancak belgeler henüz onay için yeterli değil. Bu onay çok kısa sürede alınırsa, Sputnik V aşısı satın almak mantıklı olacaktır. Bu (onay) birkaç ay sonra alınırsa, o zaman toplamda zaten yeterli aşıya sahip olacağız. Bizim ne kadar sipariş edeceğimiz bunlara bağlı olacak." dedi.