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    Mehmet Nuri Ersoy

    Turizm Bakanı Ersoy: Tüm turizm çalışanları Mayıs sonuna kadar aşılanacak

    © AA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (112)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202104271044366931-turizm-bakani-ersoy-tum-turizm-calisanlari-mayis-sonuna-kadar-asilanacak/

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Güvenli Turizm Sertifikası'nı daha güvenli hale getirecek olan Türkiye genelindeki turizm çalışanlarının tamamını aşılıyoruz" dedi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen ‘Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı’ sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Ersoy, gazetecilerin 29 Nisan ile 17 Mayıs'ta uygulanacak kısıtlamanın turistleri nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, yaklaşık bir yıldır salgınla mücadelenin sürdüğünü, belli dönemlerde kısıtlamalar uygulandığını söyledi.

    Perşembe akşamından itibaren genişletilmiş kapatma uygulanacağını anımsatan Ersoy, "Kısıtlamalar hiçbir zaman Türkiye'yi ziyaret eden turistleri kapsamıyor. Onlar istedikleri gibi pasaportlarıyla sokaklarda dolaşabiliyor, otellerinden çıkabiliyorlar. En çok ziyaretçi alan önemli müze ve ören yerlerimiz açık oluyor, hem açıklar hem de çok daha rahat oluyor. Artı bir bakıma turist olmak avantajlı oluyor Türkiye'de" diye konuştu.

    Otellerde de Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterleri uygulandığını anlatan Ersoy, geçen yıl programa 136 kriterle başladıklarını, bu yıl ise önemleri daha da artırarak 152 kritere çıkardıklarını bildirdi.

    Çok iyi bir sertifikasyon programı uygulandığına değinen Ersoy, programın uluslararası alanda, Avrupa genelinde en az 5 ve daha fazla ülkede akredite olmuş firmalar tarafından verildiğini söyledi.

    Ersoy, sertifikayı alan otellerin ayda 3'ü habersiz, biri haberli 4 kez denetlendiğini belirtti.

    Aşılama çalışmalarına değinen Ersoy, şunları kaydetti:

    "Güvenli Turizm Sertifikası'nı daha güvenli hale getirecek olan Türkiye genelindeki turizm çalışanlarının tamamını aşılıyoruz. Sektörde havacılık, havalimanları, seyahat acenteleri, turistik taşımacılık. otel konaklamaları veya Turizm Bakanlığı belgeli restoranlar olsun bunların tamamı, geçen aydan itibaren açık olanlar öncelikli olmak kaydıyla aşılanmaya başlandı, mayıs sonuna kadar personelin tamamı aşılanmış olacak. Geçen seneye kıyaslandığında hem önlemler daha fazla artırıldı hem de turizm personelinin tamamı aşılanmış olarak hizmet verecek. Geçen seneye kıyaslandığında, Türkiye'nin turizm hizmetleri çok daha konforlu ve sağlıklı şekilde sunulacak."

    Bakan Ersoy, geçen yıl Türkiye'den dönüş yapan turistlerde Kovid-19 görülme oranlarının da oldukça düşük olduğunu vurguladı.

    Türkiye'nin almış olduğu önlemlerin son derece etkili olduğunu aktaran Ersoy, "Türkiye'de tatile gelip ülkesine dönen turistlerde Kovid-19 bulunma oranı çok çok çok düşük, yüzlerle değil on binlerle ifade edilecek kadar düşük çıktı" dedi.

    10 binin üzerinde işletme sertifikasyon programına dahil oldu

    Türkiye'de ne kadar turizm işletmesinin sertifika aldığına ilişkin soruya da Ersoy, sertifika programının sadece otelleri değil, turizm taşımacılık, havalimanları, havayollarını da kapsadığını bildirdi.

    Ersoy, sertifika programında bu yıl yeni önlemler de eklediklerini, ‘şu an itibarıyla 10 binin üzerinde işletmenin sertifikasyon programına dahil olduğunu söyledi.

    ‘Ukrayna, en çok Türkiye'ye turist gönderen ülkelerden biri’

    Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko da bu yıl ne kadar Ukraynalı turistin Türkiye'ye gelmesinin beklendiği yönündeki soruya, Ukrayna'nın Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerden biri olduğu karşılığını verdi.

    Güvenli Turizm Sertifika Programı ve sektörün aşılanmasının sevindirici olduğunu belirten Tkachenko, "Ukrayna'da kırmızı bölgedeki oteller dahi açık ve bu da dikkate alınmaya değerdir. Yanımda uçakla gelen 60 turist vardı. Ne kadar turist gelmeyi planlıyor ne yazık ki söylemem. Ancak Ukrayna en çok Türkiye'ye turist gönderen ülkelerden bir tanesi" diye konuştu.

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (112)
    Etiketler:
    Tedbir, güvenli ülke, Kovid-19, Ukrayna, Turizm, Koronavirüs aşısı, Mehmet Nuri Ersoy
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