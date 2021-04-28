Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Sputnik V aşısı, koronavirüsün Hindistan varyantına karşı etkili

Gintsburg, Rus medyasına açıklamasında, “Rus aşısı, Hindistan varyantıyla başa çıkacak. Çünkü Sputnik V, güçlendirici aşılamanın bir sonucu olarak çok yüksek miktarda virüs etkisizleştiren antikor kaynağı oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Yekaterinburg kentindeki Vektor Bilim Merkezi, geliştirdikleri EpiVakKorona aşısının Kovid-19 mutasyonunun Hindistan varyantına karşı etkili olması gerektiğini açıklamıştı. Hindistan’dan en kısa zamanda virüs numunelerini almayı umduklarını belirten Vektor, incelemenin yaklaşık 2 ay süreceğini ifade etmişti.