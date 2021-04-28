Güney Afrika, Rusya'dan Sputnik V aşısı alımını öngören anlaşma imzalamayı planlıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zvelini Mkize, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Rusya'dan Sputnik V aşısı ve Çin'den Sinopharm aşısı alımını öngören bir anlaşma imzalamayı planladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Zvelini Mkize, ülke parlamentosunda yaptığı konuşmada "Hükümet, Sputnik V aşısı ve Sinopharm aşısı sipariş etmeyi planlıyor. Bunu şimdi yapacağız, zira Güney Afrika İlaç Düzenleme Kurumu'nun (SAHPRA) bu aşılara kullanım onayı vermesini bekliyoruz" dedi.

Şubat ortasında Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, Sputnik V'nin geliştiricilerinin Rus koronavirüs aşısının tescili için başvuru yaptığını duyurmuştu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.