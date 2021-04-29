İstanbul Sağlık Müdürü Memişoğlu: Son 10 günde vaka sayısı yüzde 30 azaldı

İstanbul'da son 10 günde vaka oranı yüzde 30 oranında azaldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taburcu olan hasta sayısının da arttığını belirtti.

Memişoğlu, "İstanbul'da Kovid-19 vakalarımız son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla'' dedi.

İstanbul’da Covid-19 Vakalarımız son on günde % 30 oranında AZALDI.

Günlük TABURCU olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha FAZLA! İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek BULAŞMA olmadan dönmelerini istirham ediyoruz. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) April 29, 2021

İstanbul dışına çıkanlara uyarı

Uyarıda da bulunan Memişoğlu, tam kapanma öncesi İstanbul dışına çıkan vatandaşlara yönelik temas önlemlerine dikkat etmelerini rica etti.

Öte yandan 17-23 Nisan tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında İstanbul, 100 bin nüfusa karşılık gelen harita 854.75 olarak kayda geçti. İstanbul bu rakamlarla geçtiğimiz hafta en çok vakanın görüldüğü il oldu.