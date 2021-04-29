Fransa'da ilk kez Kovid-19'un Hindistan varyantı görüldü

Fransa'da Nouvelle-Aquitaine Bölgesel Halk Sağlığı Kurumu (ARS) Direktörü Benoit Elleboode, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan varyantının ilk kez görüldüğünü söyledi.

BFMTV ve CNews televizyonlarına konuşan Elleboode, mutasyonlu virüsün Hindistan'dan dönen bir kişide tespit edildiği bilgisini vererek, "Bunun Fransa'daki ilk vaka olduğunu sanmıyorum, ancak bölgemizdeki ilk vaka" ifadelerini kullandı.

Yetkili, ayrıca muhtemel ikinci vakanın da Bordeaux'da Hindistan'dan dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişi olabileceğini kaydetti.

"Hint varyantı olduğundan şüpheleniyoruz. Virüs, Bordeaux Üniversite Hastanesinde inceleniyor" diyen Elleboode, sonucun bu hafta sonu belli olacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, iki gün önce yaptığı açıklamada henüz ülkede Hindistan varyantının tespit edilmediğini belirtmişti.