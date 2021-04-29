'Rusya'da vaka sayısındaki azalmanın hızı düştü'

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Popova, halihazırda ülkede Kovid-19 vaka sayısındaki azalma hızının sadece yüzde 0.4 oranında olduğunu duyurdu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Popova, "Vaka sayısındaki azalma hızı martta haftadan haftaya yüzde 12-13 civarındaydı. Ancak bugün azalma hızı yüzde 0.4'e geriledi. Yani biz neredeyse yerimizde sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkili, "Tüm tedbirlere uyulmaya devam edilirse ve önümüzdeki mayıs tatillerini azami ölçüde evimizde geçirmeye çalışırsak istikrarlı bir durum elde ederiz, Rusya'da vaka sayısındaki azalmanın sürmesini sağlarız" diye konuştu.

'Sonbaharda vakalar artabilir'

"Sonbaharda, tamamen normal olarak, tüm solunum yolu enfeksiyonlarının ve büyük olasılıkla koronavirüs hastalığının yayılma hızında belirli bir artış bekliyoruz" diyen Popova, "Koronavirüse karşı ne kadar sıklıkla aşı olmamız gerekecek sorusunu, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları kendilerine soruyor. Şimdi, ülkenin yetişkin nüfusunun yüzde 60'ının aşılanmasını tamamlamamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

'Hindistan'dan mutasyonlu virüsün numuneleri istendi'

Öte yandan Rospotrebnadzor Başkanı, "Hindistan'dan, orada tespit edilen Kovid-19 mutasyonun numunelerini istedik. Eminim yakın zamanda alacağız. Böylelikle onu inceleyebileceğiz. Bununla Vektor araştırma merkezimiz uğraşıyor, 7 gün 24 saat çalışıyorlar" bilgisini paylaştı.