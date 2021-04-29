Brezilya'dan Sputnik V'nin tahkir davası açma kararına yanıt: Bu ağır suçlamayı reddediyoruz

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu, Sputnik V'nin geliştiricilerinin, kurumun aşı hakkında bilinçli olarak yalan ve yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle açtığı tahkir davası açma kararına, "Bu ağır suçlamayı reddediyoruz" yanıtını verdi.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), Sputnik V aşısının geliştiricileri tarafından açılan tahkir davasına dair açıklamada bulundu.

​Sputnik V'nin geliştiricileri, aşının güvenliğine ilişkin sorunlar bulunduğunu öne sürerek aşının ithalatı ve kullanımına yönelik başvuruyu erteleme kararı alan Anvisa'nın Sputnik V'yi test etmediğini itiraf ettiğini belirterek, ardından aşı hakkında bilinçli olarak yalan ve yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kurum hakkında Brezilya'da tahkir davası açılacağını bildirmişti.

Anvisa Başkanı Antonio Barra Torres, açıklamasında "Anvisa; yalan söylemekle, etik olmayan davranışlarla, adenovirüsün çoğaltılmasıyla ilgili yalan haberler yaymakla suçlandı" ifadelerini kullandı.

Torres, 'bu ağır suçlamayı reddetiklerini' belirtti.

Mart ayında, 30 milyon doz Sputnik V aşısı almayı planlayan 14 eyalet ve Rio de Janeiro'daki iki belediye, aşının Brezilya’da acil kullanımı ve ithalatı için Anvisa’ya başvuruda bulunmuştu. Anvisa, bölgesel hükümetlerin Sputnik V aşısını ithal etme talebini, aşının güvenliğine ilişkin ‘eksik bilgileri’ gerekçe göstererek reddetmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Sputnik V aşısı konusunda Brezilya ile temaslarını sürdürdüğünü, aşı ile ilgili görüşmeleri Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) yürüttüğünü ve Sputnik V’nin güvenliğine ilişkin gerekli ek verileri sunmaya hazır olduğunu belirtmişti.