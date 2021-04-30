Prof. Dr. Uğur Şahin’den 'patent hakkından vazgeçme' sorusuna yanıt: Öyle basit bir konu değil

BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Şahin, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, patent hakkından vazgeçmenin ‘öyle basit bir konu olmadığını’ ifade etti.

BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'daki Yabancı Gazeteciler Cemiyeti’nin (VAP) zoom üzerinden düzenlediği sohbet toplantısında merak edilen sorulara dair açıklamalarda bulundu. Şahin, patent konusunda gelen soruya da yanıt verdi.

DW Türkçe'nin, “Sadece refah düzeyi yüksek ülkelerin değil de herkesin aşıya erişimi için, patent ve lisansların kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Şahin, “İçinde bulunduğumuz durum, hayatın kendisi gibi aslında. Her şey kontrolünüz altında değil her şeyi etkileyemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Şahin, aşıya her yerde ihtiyaç duyulduğunu bildiklerini kaydederek, “Bizim yapabileceğimiz üretim kapasitesini artırmaktır. Sorun lisans vermekle bitmiyor. Çünkü aşı üretimi 20 yıllık bir tecrübeye dayanıyor” dedi.

Aşı üretmek için 30'u aşkın ortakla birlikte hareket ettiklerini, bu ağ olmasa 3 milyar dozu aşı üretemeyeceklerini dile getiren Şahin, patent hakkından feragat etmenin ‘öyle basit bir konu olmadığını’ savunarak bu doğrultuda yapılan çağrıları ise “Sonu düşünülmeden edilmiş sözler olarak gördüklerini” aktardı.

Afrika’da ya da Irak’taki aşının, Avrupa’da kullanılan aşı ile aynı kalitede, aynı nitelikte olması gerektiğini, bunun büyük önem taşıdığını kaydeden Şahin, “Bu nedenle gerçekten yetkin olan üreticilere özel lisanslar vermeyi değerlendiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Aşıdan elde ettikleri gelirleri, kanserin tedavisi ve diğer enfeksiyonların tedavisi için yürütülen ilaç ve aşı çalışmaları ile bunların üretimine yatırım yaparak değerlendireceklerini anlatan Şahin, “AB’den aldığımız mali kaynakları geri ödeyeceğiz, Almanya’dan aldığımız teşvikler geri ödenebilecek nitelikte değil bu nedenle bu kaynakları çalışmalarımıza, yatırımlarımıza harcayacağız” diye konuştu.