Dr. İnal: Toplum olarak kapanmayı galiba yanlış anladık

Tam kapanma öncesi özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar tatil beldeleri ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İnal, "Bu çok tehlikeli bir durum. Maalesef toplum olarak kapanmayı galiba yanlış anladık" dedi.