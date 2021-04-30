Kütahya ve Kocaeli'de yeni önlem: Marketlerde her ürün satılmayacak

Kocaeli ve Kütahya'daki marketlerde tam kapanma süreci boyunca gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.

Kütahya ve Kocaeli'de alınan kararla birlikte, gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin marketlerde satılması yasaklandı. Bu yasaklara ek olarak 17 günlük 'tam kapanma' süresince açık olacak marketlerde gıda ve temizlik ürünleri dışındaki bazı ürünlerin satılmasına da izin verilmeyecek.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bünyesinde 'inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünlerinin' satış reyonu bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, 'bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına' karar verdi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, söz konusu kurul kararında, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu 'suç teşkil eden davranışlara' ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Bant çekilerek satış yapılacak

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu ise, tam kapanma döneminde il genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi. İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararda, ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, marketlerde bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi.

Bu doğrultuda, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar verildi. Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.