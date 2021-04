Türkiye’de Sputnik V aşısını CinnaGen İlaç üretecek: ‘Made in Turkey Sputnik V birkaç aya piyasada olacak’

Sputnik V aşısının Türkiye’deki üretimi için ilk anlaşma CinnaGen İlaç'la yapıldı. CinnaGen İlaç’ın Kurucusu ve CEO’su Dr. Ecz. Ferhat Farşi “Şu an 10 milyon doz üretim kapasitemiz var, 6 ayda 4 katına çıkarmayı planlıyoruz. Her şey yolunda giderse birkaç ay içinde made in Turkey damgalı Sputnik V aşısını üretmiş, Rusya’ya göndermiş olacağız” dedi.