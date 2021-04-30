Sözcü yazarı Yalçın: Prof. Ceyhan ekrana daha da çok çıksın ki, 'bilim dünyamızın ibretlik hali görülsün

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Prof. Mehmet Ceyhan’ın koronavirüs salgınının başından bu yana yaptığı birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını iddia ederek, "Prof. Ceyhan'ın ekrana çıkmasının yasaklanmasını isteyecek değilim. Aksine. Daha da çok çıksın ki, 'bilim dünyamızın' ibretlik hali görülsün" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Soner Yalçın, bugünkü yazısında, CNNTürk'te yayınlanan ve Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programının 26 Nisan tarihli bölümüne konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın açıklamalarını hatırlatarak, eleştirilerde bulundu.

Yalçın, Prof. Ceyhan’ın koronavirüs salgınının başından bu yana yaptığı birbiriyle çelişen ifadelerine yer verdiği yazısında, "Prof. Ceyhan'ın ekrana çıkmasının yasaklanmasını isteyecek değilim. Aksine. Daha da çok çıksın ki, 'bilim dünyamızın' ibretlik hali görülsün" dedi.

"Bilim sözcüğünü ağzından düşürmeyen tıp insanlarının, hiç kuşku duymayan kendinden emin olma hali beni hep şaşırtıyor. Prof. Ceyhan pandemide bunun prototipi oldu!" eleştirisinde bulunan Yalçın, 'Ekran şöhreti' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Önce, 'mutasyon' diyenlere dudak büktü. Sonra, 'mutasyonu' dilinden düşürmez oldu. 'COV 19 mutasyona uğrarsa ne olacak' sorusuna şu yanıtı verdi: 'Kötü bir mutasyon da olabilir mi, düşüncesi olabilir. Bu tabii binlerce kat daha düşük bir ihtimal. Virüsün özelliğini kaybedip daha az bulaşır hale gelmesi için o dikensi yapısında herhangi değişiklik yeterli olabilir. Ama daha kötü hale gelmesi için çok özel değişiklik olması lazım, o çok daha düşük bir ihtimal…'

Şunu da söyledi: 'Eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı olabilir.'

Dediklerinin tam tersi çıktı! Bugün diyor ki: 'Tam kapanma şart… Buna karşı çıkanlar vatan hainidir!'

Karşımızda böyle 'bilim insanı' var! Ekrana ilk çıktığı günlerde alt yazılarda adının önünde 'Bilim Kurulu Üyesi' yazılıyordu; hiç sesini çıkarmadı. Sonra, olmadığı ortaya çıktı… Yine bir Ahmet Hakan programında, 'Allah neden virüsleri yaratmış? Çünkü insanların belli bir sayının üzerinde çoğalmaması gerekir. Yoksa insanlar yiyecek ekmek bulamaz' dedi…

Prof. Ceyhan'ın ekrana çıkmasının yasaklanmasını isteyecek değilim. Aksine. Daha da çok çıksın ki, 'bilim dünyamızın' ibretlik hali görülsün. Ekranda daha neler söyleniyor neler… Susuyorsam bir avuç kalmış hekimlere saygımdan susuyorum… Keşke denk gelmeseydim ekranda, o 'vatan haini' sözlerine, ayıptır!"