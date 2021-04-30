Muafiyet belgesi sistemdeki hata nedeniyle alınamıyor

İçişleri Bakanlığı'nın kapanma sırasında muafiyet belgelerinin kişisel başvuruyla e-devlet'ten alınacağını duyurmasına rağmen sistem hata vermeye devam ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar devam edecek 'tam kapanma' kararı sonrası e-devle'ten alınabileceği belirtilen muafiyet belgesinin, sistemdeki hata nedeniyle alınamadığı belirtildi.

Sağlık gerekçesiyle izin almaya çalışanlar sisteme girdiklerinde farklı hata mesajlarıyla karşılaştıklarını ifade ediyor.

Konuya ilişkin soL'a konuşan bir vatandaş, "199 hattı sürekli 'yoğunluk nedeniyle ...' diye başlayan yaklaşık bekleme süremin 10 dakikadan fazla olduğunu ileten mesajla karşılık veriyor. Ve e-devlet sitesine yönlendiriyor. Sabredip 3. kez 'hayır beklemek istiyorum' tuşuna bastığınızda görüşmeyi sonlandırıyor" dedi.

Dün de sistemde çalışma izni muafiyetiyle ilgili sorunlar çıkınca, karardan 3 Mayıs'a kadar vazgeçildiği duyurulmuştu.