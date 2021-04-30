Arnavutluk'tan Sputnik V'ye onay

RDIF'den yapılan açıklamada, "Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Destek Bakanlığı’nın, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi tescil ettiğini duyuruyoruz. Rus aşının ilk partisi artık Arnavutluk’a ulaştırılmıştır" ifadelerini kullanıldı.

Böylelikle Sputnik V aşısını tescil eden ülke sayısı 64’ye yükseldi.

#Albania becomes the 64th country to approve #SputnikV



Shqipëria bëhet vendi i 64-të që miraton Sputnik V

👇https://t.co/5RIFUtLrbB — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 30, 2021

Aşı sonrası incelemelerin, Sputnik V’nin dünyanın en güvenli ve etkili aşı olduğunu gösterdiği belirtilirken RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, "Bazı Avrupa ülkeleri, vatandaşların sağlığını korumak için Sputnik V’yi başarıyla kullanıyor. Bugün Arnavutluk’un da bu ülkelere katıldığını duyuruyoruz. Rus aşının Arnavutluk’ta onaylanması, bu ülkenin vatandaşlarına koronavirüse karşı dünyanın en iyi aşılarından birine erişimini sağlayacak. Sputnik V aşısına olan talep giderek büyüyor. RDIF, aşıyla ilgili olarak diğer ülkelerle de ortaklık oluşturmaya hazır" açıklamasında bulundu.