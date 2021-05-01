Sputnik V aşısı, koronavirüs krizinin büyüdüğü Hindistan’da

RDIF’in açıklamasında, “Sputnik V aşısının ilk partisi Hindistan’ın Haydarabad kentine ulaştı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bugün ülkede toplu aşılamanın başlayacağına da dikkat çekildi.

First batch of #SputnikV vaccine arrives in Hyderabad, India! That's the same day the country starts mass COVID vaccination drive covering its entire adult population. Let's jointly defeat this pandemic. Together we are stronger.✌️ pic.twitter.com/312Kvtax1L — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 1, 2021

​Hindistan’ın Moskova Büyükelçisi Bala Venkateş Varma, ülkesinin 1 Mayıs’tan itibaren vatandaşları Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V ile aşılamaya başlayacağını, bu aşının Kovid-19 mutasyonunun Hindistan’da görülen varyantına karşı etkili olacağından emin olduğunu dile getirmişti.

Rusya’dan mayıs başında 150-200 bin doz Sputnik V aşısı almayı beklediklerini dile getiren diplomat, mayıs sonunda bu sayının 3 milyona çıkabileceğini kaydetmişti.

Happy to share that the first batch of the #SputnikV vaccine delivered in Hyderabad! As #RussiaIndia continue dedicated joint efforts to combat the #COVID19, this move is especially important to support the Indian Government’s endeavors to mitigate deadly 2nd wave & save lives. pic.twitter.com/0zY0bTTOKl — Nikolay Kudashev 🇷🇺 (@NKudashev) May 1, 2021

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