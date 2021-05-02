Sputnik V aşısından bir parti Moğolistan’a teslim edildi

Sputnik V aşısı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus aşısından bir partinin bugün Moğolistan’a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, “Sputnik V bugün Moğolistan’a ulaştı” ifadelerine yer verildi.

Aşının ülkeye gelişinin duyurulduğu mesaja eşlik eden videoda, ülkeye aşıyı ulaştıran uçağın yerel bir havalimanına iniş yapmış olarak görüntüleniyor.

Sputnik V arrives in Mongolia today!✌️

Sputnik V өнөөдөр Монголд ирлээ!✌️ pic.twitter.com/bVPv4YgGgn — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 1, 2021

​Moğolistan Sağlık Bakanlığı, geçen şubatta Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ülkede acil kullanımına onay vermişti.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V, nüfusu 3.2 milyar kişiyi aşan toplam 64 ülkede tescil edilmiş durumda. Dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Geçenlerde ise 3.8 milyondan fazla Rusya vatandaşının aşılanması ile ilgili veri analizine göre Rus aşısının etkinliği yüzde 97.6 olarak duyuruldu.

İyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanan aşı ile aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.