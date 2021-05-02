Çumakov Merkezi: KoviVak aşısının koruma süresi 8 ay

Rusya'nın üçüncü Kovid-19 aşısının geliştiricisi olan Çumakov Bilim Merkezi'nin Başkanı Aydar İşmuhametov, geliştirdikleri KoviVak aşısının koruma süresinin yaklaşık 8 ay olduğunu ifade etti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan İşmuhametov, 2021’in sonuna kadar en az 7.5 milyon doz KoviVak aşısı üretmeyi planladıklarını kaydetti.

İşmuhametov ayrıca, KoviVak aşısının ilgili belgelerini sonbaharda Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sunacaklarını belirtti.

Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVaK aşısı, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V ve Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona'dan sonra Rusya'da yaygın kullanım için onaylanan üçüncü Kovid-19 aşısı.