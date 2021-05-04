Kırıkkale'de Kovid-19'a karşı 'şok denetim' uygulaması: 198 bin TL ceza kesildi

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan ve gün boyunca kentin çeşitli noktalarında yapılan 'şok denetim' uygulamasında kuralları ihlal eden 49 kişiye 198 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 'şok denetim' uygulaması kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sürüyor.

Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yapılan ortak denetimde kişilerin 'HES kodu' ve 'izin belgesi' kontrol edildi.

Kentte gün içerisinde yapılan kontrollerde izin belgeleri olmayan 49 kişiye 4 bin 50'şer TL'den 198 bin 450 TL, ehliyetsiz olarak motosiklet kullanarak arkasında yolcu taşıyan sürücüye de 13 bin 500 TL para cezası uygulandı.