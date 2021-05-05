Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Kovid-19 aşısı için Rus Vektor Merkezi ile görüştü

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Rusya ziyareti sırasında Rus Vektor Bilim Merkezi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, Meksikalı uzmanların bu merkez tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı EpiVakKorona ile ilgili bilgilendirileceğini belirtti.

Marcelo Ebrard, basın mensuplarına açıklamasında, “Vektor merkezinin ürettiği aşı var. Bu merkezle bir görüşme gerçekleştirdik. Geliştirdikleri aşı da Rusya’da tescil edildi ve yaklaşık yüzde 94’lük bir etkiye sahip” ifadesini kullandı.

Meksikalı bakan, “Gerçi olası teslimatın yakında gerçekleşeceğini düşünmüyoruz ama yolunu açmış olduk” diye ekledi.

Ebrard, geçen hafta gerçekleştirdiği Rusya ziyareti sırasında, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile görüştü. Sputnik V aşısının geliştirildiği Gamaleya Enstitüsü’nü ziyaret eden Marcelo Ebrard, Diplomasi Akademisi öğrencilerine bir konuşma yaptı ve 2. Dünya Savaşı sırasında öldürülen Sovyet askerlerinin anıtı olan Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.