Çanakkale’de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

Sağlık Bakanı Koca tarafından yayınlanan Türkiye koronavirüs risk haritasında geçen haftalarda birinci sırada bulunan Çanakkale, bu hafta dördüncü sıraya düştü. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma tedbirlerinin ardından Çanakkale’deki vaka sayılarının yüzde 50 oranında düştüğü belirtildi.

17-23 Nisan tarihleri arasında 100 bin nüfusta en çok kopronavirüs vakasının görüldüğü iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'ydi.

10-16 Nisan tarihleri arasında 962.98 olan vaka sayıları nedeniyle Türkiye birinciliğini alan Çanakkale, dün akşam yayınlanan yeni verilere göre İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'dan sonra Türkiye dördüncüsü oldu.

29 Nisan’da başlayan tam kapanma tedbirlerinin ardından Çanakkale’deki vaka sayıları yüzde 50 oranında düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çanakkale’deki vaka sayılarının yüzde oranında düştüğünü belirterek, şunları söylemişti:

"Çanakkale’de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Bu ilimizde de vaka düşüş oranımız Edirne gibi yüzde 50. Yatak doluluk oranımız yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımızın ise yüzde 69’u dolu. Trakya bölgesinde, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranının en yüksek olduğu il yüzde 88,2 ile Çanakkale."