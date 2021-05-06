İTÜ Genel Sekreteri Demir, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir’in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Demir, Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İTÜ İnşaat Mühendisliği 1982 mezunumuz, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve Genel Sekreterimiz Prof. Dr. İbrahim Demir’i Covid-19 nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar üniversitemize emek veren değerli hocamız 'İbrahim Abi'mize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ Ailemize başsağlığı dileriz" denildi.

Üniversitemizin Genel Sekreteri, İTÜNOVA Yönetim Kurulu üyemiz, değerli insan Prof.Dr.İbrahim Demir hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/Tl8wefgtbk — İTÜNOVA TTO (@itunovatto) May 6, 2021

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