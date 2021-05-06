Prof. Dr. Kurugöl'den 'Türk aşısı hatırlatma dozu olarak yapılabilir mi?' sorusuna yanıt

"Türk aşısı hatırlatma dozu olarak yapılabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Kurugöl, "Eğer hatırlatma dozu gerekecekse aynı tip aşıyla yapılmalıdır. Teorik bazda inaktif aşı (Sinovac) olanlar için üçüncü doz Türk aşısı yapılabilir ama bunu Faz 3 çalışmasında göstermeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 2. dozu yapıldıktan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3. doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Bakan Koca'nın bu açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk gazetesinden Demet Demirkır'a konuşan Kurugöl, "Türkiye'de iki aşı yapılıyor; Çin menşeli inaktif aşı Sinovac ve Alman menşeli mRNA aşısı BioNTech. Biz şunu çok iyi biliyoruz eğer hatırlatma dozu gerekecekse aynı tip aşıyla yapılmalıdır. Sinovac aşısı yapılan kişiye üçüncü doz Sinovac, BioNTech aşısı yapılan kişiye BioNTech aşısı yapılması gerekir" dedi.

'Araştırmayla ortaya koymadan uygulamaya geçilmesi bilimsel olmaz'

"Sinovac aşısı inaktif bir aşıdır ve Türkiye'de şu an ruhsat alması en ön planda olan aşı da Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısı ERUCOV-VAC'tır" diyen Kurugöl, şunları söyledi:

"Şu anda Faz 2 çalışması devam ediyor ama kritik soru şu; Türk aşısı hatırlatma dozu olarak yapılabilir mi? Aşıların her ikisi de ölü aşılar ama inaktivasyon yöntemleri farklı. Bu nedenle hatırlatma dozunu Türk aşısıyla uygulamadan önce Faz 3 çalışmasının bu şekilde kurgulanması lazım. Faz 3 çalışması planlanırken iki doz Çin aşısı yapılmış kişilere üçüncü doz Türk aşısı yapıldığında ortaya çıkacak bağışıklık cevabı, koruyuculuk ve yan etki olup olmadığı araştırmayla ortaya konulduktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Araştırmayla ortaya koymadan uygulamaya geçilmesi bilimsel olmaz."

'Çalışmalarla gösterilmeden toplumu aşılamak ne etik ne de bilimsel açıdan kabul görür'

Kurugöl açıklamasının devamında, şu ifadeleri kullandı: