Türk Toraks Derneği: Sputnik V aşısının etkinliği yüzde 91.6, önemli bir yan etkisi yok

Türk Toraks Derneği (TTD), Rusya’dan alınması için anlaşma imzalanan Sputnik V aşısının 60 kadar ülkede ruhsatlandırıldığını ya da acil kullanım izni aldığını belirterek, aşının, ucuz ve etkili olması, saklanması ve taşınmasının kolay olması nedeniyle ilgi çektiğini duyurdu.

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu imzalı bilgilendirme metinde Sputnik V aşısının insanda enfeksiyon yapamayacak bir aracı virüs kullanılarak vücuda SARS-CoV-2 proteinlerini sokan ve bağışıklık gelişmesini sağlayan bir aşı olduğu kaydedildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre açıklamada yaklaşık 20 bin gönüllü üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde aşının etkinliğinin yüzde 91.6 olduğu ve önemli bir yan etkisinin olmadığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Sputnik V aşısının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından henüz onaylanmadığı belirtilirken Türkiye'de kullanılan Sinovac aşısının da DSÖ tarafından halen incelendiği hatırlatıldı.

Açıklamada Avrupa Birliği (AB) ilaç ruhsatlandırma kuruluşu EMA'nın da Sputnik V aşısını Mart ayında değerlendirmeye aldığı ve sürecin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca DSÖ ve EMA tarafından henüz onaylanmayan Sputnik V aşısının 60 kadar ülkede ruhsatlandırıldığı ya da acil kullanım izni aldığı kaydedilirken, "Aşı, ucuz ve etkili olması, saklanması ve taşınmasının kolay olması nedeniyle ilgi çekmektedir" ifadeleri kullanıldı.