İstanbul'da Cumartesi günü semt pazarı kurulacak yerler açıklandı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine ‘Pazar Yerleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.
Vatandaşların yaş sebze-meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.
İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre yarın açık olacak pazarlar şöyle:
Avrupa Yakası
Arnavutköy
- Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı,
- Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı,
- Haraççı Pazartesi Pazarı,
- Arnavutköy Salı Pazarı,
- Taşoluk Salı Pazarı,
- İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı,
- Bolluca Çarşamba Pazarı,
- Hadımköy Çarşamba Pazarı,
- Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı,
- Taşoluk Toki Perşembe Pazarı,
- Arnavutköy Perşembe Pazarı,
- Haraççı Cuma Pazarı,
- Boğazköy Cuma Pazarı,
- Bolluca Cumartesi Pazarı,
- Durusu Cumartesi Pazarı,
- Hadımköy Cumartesi Pazarı,
- Deliklikaya Cumartesi Pazarı,
- Arnavutköy Cumartesi Pazarı,
- Boğazköy Pazar Pazarı,
- Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı,
- Arnavutköy Pazar Pazarı
Avcılar
- Firüzköy Pazartesi Pazarı,
- Üniversite Salı Pazarı,
- Merkez Çarşamba Pazarı,
- Gümüşpala Perşembe Pazarı,
- Yeşilkent Perşembe Pazarı,
- Tahtakale Perşembe Pazarı,
- M.K.Paşa Cuma Pazarı,
- Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı,
- Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı,
- Firüzköy Cumartesi Pazarı,
- Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı,
- Yeşilkent Pazar Pazarı,
Bahçelievler
- Kocasinan (Üçevler) Çarşamba Pazarı,
- Kocasinan Cuma Pazarı,
- Yenibosna Cumartesi Pazarı,
- Zafer Mahallesi Pazar Pazarı,
- Şirinevler Pazar Pazarı,
- Bağcılar
- Fevziçakmak Çarşamba Pazarı,
- Çınar Mahallesi Perşembe Pazarı,
- Demirkapı Cuma Pazarı,
- Yıldıztepe Cuma Pazarı,
- Evren Cumartesi Pazarı,
- Yüzyıl Cumartesi Pazarı,
- Göztepe Cumartesi Pazarı,
- Barbaros Cumartesi Pazarı,
- Yavuzselim Cumartesi Pazarı,
- Güneşli Pazar Pazarı,
Bakırköy
- Osmaniye Salı Pazarı,
- Yeşilköy Çarşamba Pazarı,
- Yenimahalle Perşembe Pazarı,
- Çırpıcı Cumartesi Pazarı,
- Şenlikköy Pazar Pazarı,
Başakşehir
- Kayaşehir Pazartesi Pazarı,
- Güvercintepe Pazartesi Pazarı,
- Bahçeşehir (Pazartürk) Salı Pazarı,
- Şahintepe Salı Pazarı,
- Güvercintepe Çarşamba Pazarı,
- Başakşehir Perşembe Pazarı,
- Ziya Gökalp Cuma Pazarı,
- Kayaşehir Cuma Pazarı,
- Merkez Cumartesi Pazarı,
- Bahçeşehir Cumartesi Pazarı,
Bayrampaşa
- Bereç - Cicoz Yolu Pazartesi Pazarı,
- Kocatepe Mega Center Çarşamba Pazarı,
- Altıntepsi Perşembe Pazarı,
- Yıldırım Cuma Pazarı,
- Kocatepe Mega Center Cumartesi Pazarı,
Beşiktaş
- Arnavutköy Salı Pazarı,
- Levent Salı Pazarı,
- Ortaköy Çarşamba Pazarı,
- Ulus Perşembe Pazarı,
- Dikilitaş Perşembe Pazarı,
- Cumartesi Cumartesi Pazarı,
Beylikdüzü
- İhlas Marmara Salı Pazarı,
- Beylik Pazar Pazarı,
- Yakuplu Perşembe Pazarı,
- Gürpınar Cuma Pazarı,
- Organik Pazar Cumartesi Pazarı,
- Yakuplu Pazar Pazar Pazarı,
- Kavaklı Pazar Pazarı,
Beyoğlu
- Arabacılar Pazartesi Pazarı,
- Kulaksız Salı Pazarı,
- Kalaycıbahçe Çarşamba Pazarı,
- Piyale Paşa Perşembe Pazarı,
- Bademlik Perşembe Pazarı,
- Kasım Paşa Cuma Pazarı,
- Örnektepe Cumartesi Pazarı,
- Yenişehir (Dolapdere) Pazar Pazarı,
- Çıksalın Pazar Pazarı,
Büyükçekmece
- Tepecik Pazartesi Pazarı,
- Dizdariye Salı Pazarı,
- Güzelce Çarşamba Pazarı,
- Muratçeşme Çarşamba Pazarı,
- Türkoba Perşembe Pazarı,
- Tepecik Perşembe Pazarı,
- Pazaroba (Mimaroba) Cuma Pazarı,
- Kumburgaz Cuma Pazarı,
- Büyükçekmece (Fatih Kemerdere) Cumartesi Pazarı,
- Mimarsinan Cumartesi Pazarı,
- Çakmaklı Cumartesi Pazarı,
- Celaliye-Kamiloba Cumartesi Pazarı,
Çatalca
- Merkez Perşembe Pazarı,
Esenler
- Kazım Karabekir Pazartesi Pazarı,
- Havaalanı Mahallesi Salı Pazarı,
- M.Sinan Mahallesi (Fevzi Çakmak) Salı Pazarı,
- Nine Hatun (Üçyüzlü) Çarşamba Pazarı,
- Kemer (Fevzi Çakmak) Çarşamba Pazarı,
- Turgut Reis Mahallesi (Tepe) Perşembe Pazarı,
- Tuna (Karabayır) Cuma Pazarı,
- Fatih Mahallesi (Üçyüzlü) Cuma Pazarı,
- Menderes Mahallesi Cumartesi Pazarı,
- Namık Kemal Cumartesi Pazarı,
- Oruç Reis Pazar Pazarı,
- Havaalanı Pazar Pazarı,
Esenyurt
- Yenikent Kapalı Çarşamba Pazarı,
- Yunus Emre Akçaburgaz Kapalı Perşembe Pazarı,
- İncirtepe Açık Perşembe Pazarı,
- Talatpaşa Kapalı Cuma Pazarı,
- Kıraç Açık Cuma Pazarı,
- Orhangazi Açık Cuma Pazarı,
- Beygah Kapalı Cumartesi Pazarı,
- Örnek Açık Cumartesi Pazarı,
- Mehterçeşme Açık Pazar Pazarı,
Eyüp
- Yeşilpınar Pazartesi Pazarı,
- Silahtar Salı Pazarı,
- Kemerburgaz Salı Pazarı,
- Topçular Salı Pazarı,
- Karadolap Çarşamba Pazarı,
- Rami Perşembe Pazarı,
- Göktürk Perşembe Pazarı,
- Esentepe Perşembe Pazarı,
- Otakçılar Perşembe Pazarı,
- İslambey Cuma Pazarı,
- Parseller (Çırçır) Cuma Pazarı,
- Yeşilpınar Cumartesi Pazarı,
- Güzeltepe Cumartesi Pazarı,
- Defterdar Cumartesi Pazarı,
- Alibeyköy Pazar Pazarı,
- Akşemsettin Pazar Pazarı,
Fatih
- Unkapanı Pazartesi Pazarı,
- Karagümrük Pazartesi Pazarı,
- Şehremini Salı Pazarı,
- Kocamustafapaşa Cumartesi Pazarı,
Gaziosmanpaşa
- Yeni Mahalle (Paşa Mahallesi) Pazartesi Pazarı,
- 500 Evler Salı Pazarı,
- Karayolları Salı Pazarı,
- Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı,
- Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi Perşembe Pazarı,
- Kazım Karabekir Mahallesi Perşembe Pazarı,
- Karlıtepe - Yaylabaşı Cuma Pazarı,
- Küçükköy Cumartesi Pazarı,
- Karadeniz Mahallesi Pazar Pazarı,
- Dörtyol Pazar Pazarı,
Güngören
- Camlıkahve (Mareşal Çakmak) Pazartesi Pazarı,
- Gençosman Pazartesi Pazarı,
- Gençosman Salı Pazarı,
- Haznedar Merkez Perşembe Pazarı,
- Merkez Cuma Pazarı,
- Tozkoparan Cumartesi Pazarı,
- Merter Pazar Pazarı,
- Güneştepe Pazar Pazarı,
Kağıthane
- Gürsel Pazartesi Pazarı,
- Çeliktepe Pazartesi Pazarı,
- Hamidiye Pazartesi Pazarı,
- Nurtepe Çarşamba Pazarı,
- Sanayi Mahallesi Perşembe Pazarı,
- Gazhane Cuma Pazarı,
- Gültepe Cuma Pazarı,
- Çağlayan Dere Cumartesi Pazarı,
- Seyrantepe Pazar Pazarı,
Sarıyer
- Demirciköy Pazartesi Pazarı,
- Reşitpaşa Salı Pazarı,
- Kozdere Ptt Evleri Salı Pazarı,
- Bahçeköy Kemer Salı Pazarı,
- Zekeriyaköy Salı Pazarı,
- Sarıyer Merkez Çarşamba Pazarı,
- Bahçeköy Çarşamba Pazarı,
- Ayazağa Merkez Çarşamba Pazarı,
- Ömürtepe Perşembe Pazarı,
- Koru Perşembe Pazarı,
- Çayırbaşı Cuma Pazarı,
- Yeniköy Cuma Pazarı,
- Kilyos Cuma Pazarı,
- İstinye Dereiçi Cumartesi Pazarı,
- Rumeli Hisarüstü Cumartesi Pazarı,
- Rumeli Kavak Cumartesi Pazarı,
- Kasapçayırı Cumartesi Pazarı,
- Fsm Mahallesi Pazar Pazarı,
- Bağlar Mevkii Pazar Pazarı,
- Ayazağa Yeşiltepe Pazar Pazarı,
- Uskumruköy Pazar Pazarı,
- Kocataş Pazar Pazarı,
Silivri
- Pazartesi Pazartesi Pazarı,
- B.Çavuşlu Salı Pazarı,
- Gümüşyaka Modern Kapalı Çarşamba Pazarı,
- Ortaköy Çarşamba Pazarı,
- Değirmenköy Çarşamba Pazarı,
- Perşembe Perşembe Pazarı,
- Silivri Merkez (Ali Paşa Caddesi) Cuma Pazarı,
- Kavaklı Cuma Pazarı,
- Çanta Cumartesi Pazarı,
- Selimpaşa Pazar Pazarı,
Sultangazi
- Cebeci Mh. Pazartesi Pazarı,
- Habipler Mh Pazartesi Pazarı,
- Gazi Mahallesi Salı Pazarı,
- Sultançiftliği (Uğur Mumcu) Salı Pazarı,
- Uğurmumcu Mahallesi Çarşamba Pazarı,
- Gazi Mahallesi Perşembe Pazarı,
- Esentepe Mahallesi Perşembe Pazarı,
- Cebeci Mahallesi Cuma Pazarı,
- Cumhuriyet Mahallesi Cuma Pazarı,
- Yayla Mahallesi Cumartesi Pazarı,
- 50.Yıl Mahallesi Cumartesi Pazarı,
- Malkoçoğlu Mahallesi Cumartesi Pazarı,
- Gazi Mahallesi Cumartesi Pazarı,
- İsmetpaşa Mahallesi Pazar Pazarı,
- Zübeydehanım Pazar Pazarı,
Şişli
- Feriköy (Lalaşahin) Pazartesi Pazarı,
- Okmeydanı Salı Pazarı,
- Cin Deresi Çarşamba Pazarı,
- Fulya Çarşamba Pazarı,
- Feriköy Lalaşahin Perşembe Pazarı,
- Feriköy Lalaşahin Tekstil Cuma Pazarı,
- Kuştepe Cumartesi Pazarı,
- Feriköy Lalaşahin Organik Cumartesi Pazarı,
- Halide Edip Cumartesi Pazarı,
- Feriköy Lalaşahin Antika Pazar Pazarı,
- Mecidiyeköy Pazar Pazarı,
Zeytinburnu
- Gökalp Mahallesi Salı Pazarı,
- Veliefendi Mahallesi Çarşamba Pazarı,
- Merkezefendi Mahallesi Cumartesi Pazarı,
- Sümer Mahallesi Pazar Pazarı,
Küçükçekmece
- Sögütlüçeşme Pazartesi Pazarı,
- İnönü Pazartesi Pazarı,
- Kanarya Mahallesi Pazartesi Pazarı,
- Bezirganbahçe Pazartesi Pazarı,
- İkitelli (Atatürk Mahallesi) Salı Pazarı,
- Yeşilova Salı Pazarı,
- Tevfikbey Çarşamba Pazarı,
- Halkalı Çarşamba Pazarı,
- Yarımburgaz Çarşamba Pazarı,
- Gültepe (Sultanmurat) Perşembe Pazarı,
- İkitelli (Atatürk Mahallesi) Perşembe Pazarı,
- Kanarya Perşembe Pazarı,
- Çamlıkaltı (Halkalı) Perşembe Pazarı,
- Fatih Cuma Pazarı,
- M.Akif Cuma Pazarı,
- Halkalı Merkez Cumartesi Pazarı,
- Sultanmurat (Fevzi Çakmak) Cumartesi Pazarı,
- İnönü Cumartesi Pazarı,
- Organik Pazar Pazarı,
- Yeni Mahallesi (Tepeüstü) Pazar Pazarı,
- Atatürk Pazar Pazar Pazarı,
Anadolu Yakası
Ataşehir
- Yenişehir Cumartesi Pazarı,
- Örnek Pazar Pazarı,
- Küçükbakkalköy Pazar Pazarı,
Beykoz
- Paşabahçe Pazartesi Pazarı,
- Paşabahçe Perşembe Pazarı,
- Kavacık Dörtyol Cuma Pazarı,
- Çavuşpaşa Pazar Pazarı,
Çekmeköy
- Ömerli Pazartesi Pazarı,
- Taşdelen Salı Mehmet Akif Mahallesi Salı Pazarı,
- Taşdelen Salı Soğukpınar Mahallesi Salı Pazarı,
- Çekmeköy Kapalı Ulus Cumartesi Pazarı,
Kadıköy
- Göztepe Pazartesi Pazarı,
- Acıbadem Perşembe Pazarı,
- Erenköy Perşembe Pazarı,
- Kadıköy Kapalı Cuma Pazarı,
- Fikirtepe Cuma Pazarı,
- Sahrayıcedit Cumartesi Pazarı,
Kartal
- Hürriyet Salı Pazarı,
- Soğanlık Yenimahallesi Çarşamba Pazarı,
- Uğur Mumcu Cumartesi Pazarı,
- Çavuşoğlu Cumartesi Pazarı,
- Topselvi Pazar Pazarı,
Maltepe
- Yüzevler Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı,
- Gülensu Çarşamba Pazarı,
- Küçükyalı Perşembe Pazarı,
- Aydınevler Cumartesi Pazarı,
- Zümrütevler Cumartesi Pazarı,
- Esenkent Cumartesi Pazarı,
- Fındıklı Pazar Pazarı,
Pendik
- Esenyalı Pazartesi Pazarı,
- 450 Konutlar Pazartesi Pazarı,
- Pendik Cumartesi Pazarı,
- Güllü Bağlar Cumartesi Pazarı,
- Aydos Cumartesi Pazarı,
- Kavakpınar Pazar Pazarı,
Sancaktepe
- Veysel Karani Salı Pazarı,
- Akpınar Salı Pazarı,
- Yenidoğan Çarşamba Pazarı,
- Eyüp Sultan Cuma Pazarı,
- Uysal Cumartesi Pazarı,
Sultanbeyli
- Ahmet Yesevi Mahallesi Pazartesi Pazarı,
- Necip Fazıl Mahallesi Salı Pazarı,
- Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba Pazarı,
- Akşemsettin Mahallesi Çarşamba Pazarı,
- Yavuz Selim Mahallesi Perşembe Pazarı,
- Hasanpaşa Mahallesi Cuma Pazarı,
- Battalgazi Mahallesi Cumartesi Pazarı,
- Mecidiye Mahallesi Pazar Pazarı,
Tuzla
- İstasyon Pazartesi Pazarı,
- Aydınlı Salı Pazarı,
- Aydıntepe Çarşamba Pazarı,
- Yayla Perşembe Pazarı,
- Şifa Mahallesi Perşembe Pazarı,
- Evliya Çelebi Cumartesi Pazarı,
- Konaşlı Pazar Pazarı,
- Tuzla Merkez Pazar Pazarı,
Ümraniye
- Hekimbaşı Pazartesi Pazarı,
- Acısu Pazartesi Pazarı,
- Çamgaz Pazartesi Pazarı,
- Esenkent Salı Pazarı,
- İnkılap Salı Pazarı,
- Ihlamurkuyu Çarşamba Pazarı,
- Kemerdere Çarşamba Pazarı,
- Tatlısu Çarşamba Pazarı,
- Ademyavuz Perşembe Pazarı,
- Armağanevler Perşembe Pazarı,
- Kazım Karabekir Cuma Pazarı,
- Esenşehir Cuma Pazarı,
- Çakmak Cuma Pazarı,
- Ümraniye Merkez Cumartesi Pazarı,
- Kocatepe Cumartesi Pazarı,
- Atakent Pazar Pazarı,
- Dudullu Pazar Pazarı
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