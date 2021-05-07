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    Türk Tabipler Birliği (TTB)

    Türk Tabipleri Birliği: Ramazan Bayramı sonrası okullar açılsın

    © AA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1702)
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    Türk Tabipleri Birliğince, öğrencilerin yaşadığı bilişsel, duygusal ve fiziksel kayıpların telafisinin olmadığı belirtilerek, Ramazan Bayramı sonrası öncelikle okulların açılması çağrısında bulunuldu.

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, çevrim içi düzenledikleri basın toplantısında, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan birinin eğitim olduğuna dikkati çekerek, bu süreçte öğrencilerin büyük zarar gördüğünü söyledi.

    Bu konuda bilim insanlarıyla uzun süredir çalışma yürüttüklerini dile getiren Bulut, salgın sürecinde eğitim alanında neler yapılması ve sorunlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ele aldıklarını aktardı.

    ‘Okulların kapalı olması nedeniyle öğrenciler kayıp yaşadı’

    TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu adına açıklama yapan Tomris Cesuroğlu da kısmi açılmalar dışında okulların bir yıldır kapalı olduğuna işaret ederek, "Dünyada AVM, restoran, fabrika ve iş yerlerini açık tutarken okulları kapatan başka bir devlet bulunmamaktadır. Türkiye, OECD ülkeleri arasında ilkokulları açık arayla en uzun süre kapatan ülke olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

    Okulların kapalı olması nedeniyle öğrencilerin birçok kayıp yaşadığını dile getiren Cesuroğlu, "Bu kapanmalar nedeniyle çocukların yaşadığı bilişsel, duygusal ve fiziksel kayıpların ne yazık ki telafisi yoktur. Daha fazla kaybı engellemek için Ramazan Bayramı sonrasında, diğer yerler açılmadan önce ilk olarak okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, köy ve belde okulları ve özel eğitim merkezleri açılmalıdır" diye konuştu.

    ‘Okul öncesi ve ilkokul yaş grubu, en az etkilenen ve bulaştıran grup olmaya devam ediyor’

    Cesuroğlu, Türkiye'de okulların kapalı tutulmasının fayda ve zararlarına ilişkin somut veri bulunmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İngiliz varyantının çocukları daha fazla etkilediği ya da çocuklarda daha ağır hastalık yaptığı yönündeki söylentiler, yapılan araştırmalarla çürütülmüştür. Kovid-19'un ağır seyretme riski ve bulaşıcılığı, bu varyant varlığında dahi yaş azaldıkça keskin şekilde azalmaktadır. Okul öncesi ve ilkokul yaş grubu, Kovid-19'dan en az etkilenen ve bulaştıran grup olmaya devam etmektedir. 12 yaş üstü gençler hastalıktan daha az etkilenmekle birlikte bulaştırıcılıkları yetişkinlerle yaklaşık olarak aynıdır."

    Okulların salgının ana yayılma merkezi olmadığını ve buralardaki vakaların toplumdaki yayılımdan kaynaklandığını savunan Cesuroğlu, "Çocuklar daha az bulaştırıcı olduğu için Kovid-19 geçiren çocukların hastalığı okullardan değil, çoğunlukla birlikte yaşadıkları yetişkinlerden ya da restoran, düğün gibi diğer sosyal, kalabalık ortamlardan aldığı anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

    Cesuroğlu, okulların kapanmasının Kovid-19'un yayılımını azaltmadığını, açılmasının da vakaları artırmayacağını savundu.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1702)
    Etiketler:
    Okul öncesi eğitim, ilkokul, tam kapanma, Ramazan Bayramı, Türk Tabipleri Birliği (TTB)
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