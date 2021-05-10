'Rusya ve Almanya arasındaki Sputnik V görüşmeleri çıkmaza girdi' iddiası: RDIF, görüşmelerin devam ettiğini açıkladı

Alman Bild gazetesi, Rusya ve Almanya arasında Sputnik V aşısının teminiyle ilgili görüşmelerin çıkmaza girdiğini iddia etti. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ve Rus aşının Avrupa pazarına girmesine engel olmayı amaçladığını belirtti.

Bild gazetesi, Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın çalışma grubunu kaynak gösterdiği haberinde, Rusya’nın Sputnik V üretimindeki aksaklıklar ve zor günler geçiren Hindistan ile anlaşma yüzünden ağustosa kadar Almanya’ya aşı tedarikine başlayamayacağını, Moskova ve Berlin arasındaki görüşmelerin çıkmaza girdiğini öne sürdü.

Gazeteye konuşan bir kaynak, görüşmelerin “aslında ölü noktada” olduğunu, çünkü Almanya’nın zaten yaz sonunda diğer üreticilerden yeterli sayıda aşı almış olacağını söyledi.

Haberde, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) da henüz Sputnik V aşısına onay vermediğini, Avrupa Birliği (AB) öne sürdüğü taleplerin “Moskova’nın beklediğinden çok yüksek” çıktığı iddia edildi.

‘Gerçeği yansıtmıyor’

RDIF’ten yapılan açıklamada, “Bild gazetesinin verdiği bilgi gerçeği yansıtmıyor, Rus ve benzeri aşıların Avrupa ve diğer pazarlara girmesini önlemek için tasarlanmış dezenformasyon kampanyası bir örneği. Bild gazetesi son zamanlarda, anonim kaynaklardan alınan bilgilere dayanan yanlış gerçeklerle Sputnik V aşısına saldıran 15’ten fazla benzer makale yayınlamıştı” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Almanya ile aşı alımına ilişkin görüşmeler devam ediyor. Sputnik V aşısı, diğer ülkelere yapılan tedarik etkilenmeden bu yılın haziran ayında Almanya’ya teslim edilebilir” diye kaydedildi.

Ayrıca, büyük uluslararası ilaç şirketleri ile bazı ülkelerin siyasi çevrelerinin, Rus aşının Avrupa pazarlarına girmesini engellemek amacıyla EMA’ya baskı yaptığı yönünde gelen bilgilere rağmen Sputnik V geliştiricilerin, EMA denetimi kapsamında çalışmaya devam ederek tam açıklık sergilediği ifade edildi.

Çeşitli ülkelerde Rus aşısının itibarını sarsmak için Rus aşısına karşı aktif ve iyi finanse edilmiş bir kampanya yürütüldüğünü belirten RDIF, “Aşılara karşı yürütülen enformasyon savaşlarının etik olmadığına ve dünya çapında çok ihtiyaç duyulan aşılama çabalarını bozduğuna inanıyoruz” diye açıkladı.