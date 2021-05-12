EMA gelecek haftalarda Sputnik V aşısının onayına ilişkin tarihleri belirleyebilir

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Rus Sputnik V koronavirüs aşısı ile ilgili eksik bilgileri topluyor, gelecek haftalarda aşının kullanım için onayına ilişkin tarihleri belirleyebilir.

EMA yetkilisi Marco Cavaleri, “Sputnik V dosyasındaki eksiklikleri gidermek için daha fazla bilgi topluyoruz, böylelikle önümüzdeki haftalarda aşının olası onayına ilişkin tarihleri belirleyebileceğiz” dedi.

EMA’nın klinik araştırmalarla ilgili bölümünün başkanı Fergus Sweeney ise Avrupa Birliği’nden (AB) müfettişlerin kısa süre önce Rusya’da Sputnik V aşısının klinik testleriyle ilgili ‘İyi Klinik Uygulamaları’ (GCP) kontrolünü tamamladığını, ‘İyi Üretim Uygulamaları’ (GMP) kontrolüne başlayacağını ifade etti.

Sweeney’e göre, bu sayede aşının üretim sürecinin belirli standartlar çerçevesinde ilerleyip ilerlemediği anlaşılacak. İki kontrol sürecinde elde edilen bulgular bir araya getirilecek ve mevcut diğer veriler de göz önünde bulundurularak bir karar alınabilecek.