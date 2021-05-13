Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Cenevre'de aşı oldu: Bugün aşı olma sırası bendeydi

Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Ghebreyesus, "Bugün aşı olma sırası bendeydi. Aşılar hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nün hangi aşıyı yaptırdığı ise açıklanmadı.
Ghebreyesus'un aşı yaptırdığı İsviçre'de Pfizer ve Moderna aşıları kullanılıyor.
56 yaşındaki Etiyopyalı Ghebreyesus, paylaşımında ayrıca, aşılara erişebilir durumda olan ülkelerde yaşayan kişilere, sıraları geldiğinde aşı yaptırma çağrısında bulundu.
Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021
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