Bahreyn Sputnik V aşısını üretecek

Bahreyn’in Moskova Büyükelçisi Ahmed el-Saati, Rusya Devlet Başkan Danışmanı Anton Kobyakov ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile görüşmeler gerçekleştik ve Rus aşının üretiminin başlaması yönünde prensip anlaşmasına vardık. Bunun için Rusya ile birlikte kraliyet topraklarında özel tıp merkezini inşa etmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Bahreyn, Sputnik V aşısını şubat ayında tescil etmişti.