Angola, Sputnik Light aşısını onayladı

RDIF'ten yapılan açıklamada, "RDIF, tek bileşenli Sputnik Light koronavirüs aşısının Angola Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildiğini ilan eder" dendi.



Sputnik Light vaccine approved for use in Angola

👇https://t.co/33u9i341Zi — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 12, 2021

​Açıklamada sözlerine yer verilen RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, "Angola Sağlık Bakanlığı'nın tek bileşenli Sputnik Light aşısının kullanımını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Hem Sputnik V hem de Sputnik Light aşıları ile aşılama, ülkedeki enfeksiyon oranını önemli ölçüde azaltmaya ve kısa sürede sürü bağışıklığı oluşturmaya yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Sputnik Light'ı Putin duyurmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘light’ aşının geliştirildiğini aralık ayında duyurmuştu. Putin bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti.

Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, ‘light’ aşıların yurtdışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde bu sayıyı düşürmek.