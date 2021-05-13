Bloomberg: Seyşeller, Sputnik V aşısının tedariki için Rus üreticilerle görüşüyor

Bloomberg’in haberine göre, Seyşeller Sağlık Bakanlığı yetkilileri, üç hafta önce Kovid-19 vakalarının sayısının artmaya başladığı ülkeye Sputnik V aşısının temini için Rus yetkililerle görüşmelere başladı.

Bloomberg: Seychelles, which is suffering a Covid-19 surge despite vaccinating a greater proportion of its people than any other nation, is in talks to acquire supplies of Russia’s #SputnikV vaccine.

👇https://t.co/sNtA0QtckH — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 12, 2021

Rus Sputnik V aşısı Seyşeller'de 9 Mart'ta acil kullanım onayı almıştı. Yetkililer, takımadalara giden turistler için Sputnik V aşı sertifikasının tanındığını ülkedeki Rus Büyükelçiliği'ne bildirmişti. Sputnik V'in ilk partisi 2 Nisan'da Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait bir uçakla Seyşeller'e ulaştırılmıştı.

Dünyada nüfusa oranla en fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı ülke olan Seyşeller’de 59 bin 600 kişiye aşının her iki dozu yapılırken, bu oran hükümetin sürü bağışıklığının oluşması için belirlediği yüzde 85’lik hedefe denk düşüyor.

Ülkede vurulan aşıların çoğunluğunu AstraZeneca ve Çin'in ürettiği Sinopharm aşıları oluşturuyor.

Seyşeller Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, 10 Mayıs'ta ülkede kullanılan aşıların etkili olduğunu ve etkinliğinden şüphe etmek için hiçbir neden bulunmadığını belirterek, “Sinopharm ve Covishield aşılarının ülkemize katkıları büyük. Gelecek olan turistlerin endişelenmelerine gerek yok, insanların gelip dinlenebileceği tüm koşulları yarattık. Adalarda aşılanan vatandaşlar arasında Kovid-19 kaynaklı hiç ölüm vakasına rastlanmadı” ifadelerini kullanmıştı.