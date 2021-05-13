Kommersant: Rusya’da koronavirüsün Hindistan varyantı tespit edildi

Kommersant gazetesine göre, Rus Tüketici Hakları Denetçisi Rospotrebnadzor’un yerel ofisi, Ulyanovsk Devlet Üniversitesi’nde eğitim alan 16 Hindistanlı öğrencide koronavirüsün Hindistan varyantına rastlandığını belirtti.

Rospotrebnadzor yetkilisi Dilyar Hakimov, Kommersant gazetesine, kimseyle temas kurmadıkları belirlenen Hindistanlı öğrencilerin karantinaya alındığını ve tıbbi gözlem altında tutulduklarını söyledi.

Ulyanovsk kenti, başkent Moskova’nın 700 kilometre doğusunda yer alıyor.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü, geçen yıl Hindistan’da ortaya çıkan bu koronavirüs varyantını küresel sorun kategorisine almıştı. Bazı çalışmalar, söz konusu varyantın daha kolay yayıldığı sonucunu ortaya koyuyor.

Örgütün küresel sorun kategorisine aldığı diğer üç varyant ise İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da yayılan mutasyonlar. Her gün yaklaşık 350 bin yeni vaka ile 4 bin vefatın görüldüğü Hindistan’da yeni koronavirüs dalgasının getirdiği kriz sürüyor.