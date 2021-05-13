Rusya hükümeti, Türkiye'den turistleri tahliye eden şirketlerin zararlarını karşılamak için 1 milyar ruble ayıracak

Rusya hükümeti, yerel tur operatörlerinin, Türkiye uçuşlarının askıya alınmasından kaynaklanan zararlarını karşılamak için 1 milyar ruble, yani 13.4 milyon dolar ayırmayı planlıyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin kabine toplantısında, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Türkiye ile Tanzanya’ya uçuşların durdurulması ile ilgili olarak tur operatörlerinin desteklenmesi için yeni önlemleri ele alacaklarını söyledi.

Mişustin, “Söz konusu ülkelerde (Türkiye ve Tanzanya) tatilde olan vatandaşlarımızı (uçuşların askıya alınmasıyla) buralardan tahliye eden tur operatörlerinin zararlarını karşılamalıyız. 50 bini aşkın vatandaşımızdan bahsediyoruz. Tahliye uçuşlarını gerçekleştiren şirketlere zararlarının telafi edilmesi amacı ile 1 milyar ruble (yaklaşık 13.4 milyon dolar) ayıracağız” dedi.

Rusya hükümeti, vaka sayılarının ciddi ölçüde arttığı Türkiye ve Tanzanya’ya uçuşların bir buçuk aylığına askıya alınması kararını vermişti. 15 Nisan’da başlayan bu uçuş yasağı, 1 Haziran’da sona eriyor.

Bu tarih sonrasında uçuşların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı kararını, Rus hükümeti söz konusu ülkelerdeki virüs yayılımı durumunu inceleyerek yakında alacak.