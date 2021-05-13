ABD Hastalık Kontrol Merkezi: Aşılananlar artık maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunda değil

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirlerde 'aşı' koşuluyla gevşemeye gidildiğini bildirdi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yeni kılavuzu duyurarak, Kovid-19'a karşı her iki doz aşıyı da olanların artık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun olmadığını ve sosyal mesafe kuralına uymalarının şart olmadığını belirtti.

BREAKING: CDC Director Walensky on updated guidance for fully vaccinated people:



"Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a mask or physical distancing."



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Fakat Walensky; uçaklar, otobüsler, hastaneler ve cezaevlerinde maske ve sosyal mesafe uyma kuralının sürdüğü bilgisini verdi.

Uzun zamandır beklenen bu değişikliğin, milyonlarca insanın aşılanması sayesinde olduğu notunu düşen yetkili, "Tamamen aşılanan herkes, büyük veya küçük kapalı ve açık alan aktivitelerine maske takmadan veya fiziksel mesafe olmadan katılabilir" dedi.

Walensky, aşıları tam olanların ara verdikleri aktivitelere yeniden başlayabileceklerini kaydetti.

'Ne kadar çok insan aşı olmaya devam ederse vakalar o denli hızlı azalır'

ABD ve İsrail'de elde edilen verilerin, aşıların daha önceki çalışmalarda olduğu kadar güçlü bir şekilde koruyucu olduklarını ve virüsün bazı endişe verici mutasyona uğramış varyantlarının yayılmasına rağmen şimdiye dek işe yaradıklarını gösterdiğini söyleyen yetkili, "Ne kadar çok insan aşı olmaya devam ederse vakalar o denli hızlı azalır ve virüsün aşılardan kaçacak düzeyde mutasyona uğraması o denli zor olur" değerlendirmesini yaptı.

Walensky, 12 yaş ve üstü aşı olmayan herkese aşı olmak için kayıt yaptırma çağrısında bulundu.

Bununla birlikte yetkili, aşılanmaya rağmen Kovid-19'a yakalananların hala olduğunu ancak bunun çok nadir görüldüğünü belirterek, bu kişilerin hastalığı hafif atlattığını, hastalık sürecinin daha kısa sürdüğünü ve virüsü bulaştırma potansiyellerinin az olduğunu da sözlerine ekledi.

Walensky, "Aşı olanlarda Kovid-19 semptomları geliştirirse, derhal yeniden maske takmalı ve teste tabi tutulmalı" diye konuştu.

Öte yandan bir dizi uyarıda bulunan Walensky, organ nakli olan veya kanser tedavisi görenler gibi bağışıklık sistemleri zayıf olan kişilerin, maskesiz yaşama geçmeden önce doktorlarına danışmalarını tavsiye etti.