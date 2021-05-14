Türk Tabipleri Birliği'nden 17 Mayıs sonrası için uyarı: Normalleşmek için vaka sayısı binin altına düşmeli

Kapanmanın biteceği 17 Mayıs sonrası için atılacak adımlar beklenirken, Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Normalleşmek için vaka sayısı binin altına düşmeli” uyarısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, 17 Mayıs sonrası konuşulan normalleşme planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ökten, "17 Mayıs’tan sonra yeni bir normalleşme sürecine girmek için günlük yeni vaka sayılarının binin altına inmesi, ölüm sayılarının tek rakamlı sayılara gerilemesi gerekir. Toplumun yüzde 60-70’ini aşılamadan normalleşme sürecinden bahsedemeyiz" dedi.

Vatandaşların salgın tedbirlerinin başladığı 29 Nisan’da özellikle İstanbul, Ankara gibi vaka oranının çok yüksek olduğu illerden Akdeniz ve Ege bölgesine gitmeye başladığını anımsatan Ökten, "17 Mayıs’tan sonra o insanlar geri dönecek. Bu hareketlilik daha önce Karadeniz ve Ankara’da iktidar tarafından yapılan kongrelerden sonra gördüğümüz gibi vaka sayısını artırabilir" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan Ökten, yaşanan durumun bir “tam kapanma” olmadığını vurgulayarak, "Hizmet sektörünün yüzde 61’i çalıştı. Genel olarak baktığımızda çalışanların sadece yüzde 17’lik kısmı çalışmadı" dedi.

'İnsanları eve kapatmaktansa aksine kontrollü bir şekilde açık alanlara çıkarmalıyız'

İnsanların bu süre içinde evden işe gitmelerinin riskli olduğunu belirten Ökten, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü işyerlerinde karşılaştıkları olumsuz ortamdan kaptıkları virüsleri kalabalık ortamlarda yaşadıkları evlere bulaştıracaklar ve salgının artışına neden olabilecekler. Ayrıca virüs artık biliyoruz ki kapalı ortamlarda çok daha fazla bulaş etkisi göstermektedir. Biz insanları eve kapatmaktansa aksine kontrollü bir şekilde açık alanlara çıkarmalıyız."

'Toplumun yüzde 60-70’ini aşılanmalı'

17 Mayıs’tan sonrası için konuşulan normalleşme senaryolarını yorumlayan Ökten, şunları söyledi:

Tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs’tan sonra yeni bir normalleşme sürecine girmek için günlük yeni vaka sayılarının binin altına inmesi, ölüm sayılarının tek rakamlı sayılara gerilemesi gerekir.

Ayrıca aşılamada şu an toplumu aşılama oranımız düşük. Şu an iki doz aşı yaptığımız oran yüze 14 civarında. Toplumun yüzde 60-70’ini aşılamadan yani toplumsal koruyuculuğu sağlayamadan normalleşme sürecinden bahsedemeyiz. Bu şartlar sağlanmadıktan sonra yapılacak her normalleşme bize daha önceki kontrollü normalleşme sürecinden sonra mart ve nisan ayında yaşadığımız salgının tekrar artışa geçtiği felakete yol açabilir.

'Aşılama hızını artırmalıyız, daha etkili filyasyon yapmalıyız'

Ökten, 17 Mayıs’tan sonraki salgın yönetimi için ise şu önerileri sıraladı: