New York Belediye Başkanı'ndan aşı için bedava patates kızartması kampanyası: Çok iyi duygulara kapılıyorum

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, aşılanmayı teşvik etmek amacıyla bedava patates kızartması ve hamburger verileceğini açıkladı. De Blasio, basın toplantısında kızartmaları yerken, "Hımm, aşı, hımmm. Şu anda aşıyla ilgili çok iyi duygulara kapılıyorum" ifadelerini kullandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, dün düzenlediği basın açıklamasında, yanına patates kızartmasını getirerek, aşılanmayı teşvik etmek için ilginç bir ortaklığı duyurdu.

Aşı olanların Shake Shack’ten bedava patates kızartması ve hamburger alabileceğini belirten de Blasio, "Aşı olduğunuzda bedava patatesi kızartması mı? Aşı oldum. Bu lezzetli kızartmaları alabileceğimi mi söylüyorsun? Bir dakika. Bir de hamburger de mı var" dedi.

NYC Mayor Bill de Blasio eats Shake Shack during his press conference while announcing a free fries for vaccinations promotion

pic.twitter.com/7B15Iqfb1X — Daily Caller (@DailyCaller) May 13, 2021

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“Buna bakmanızı ve düşünmenizi istiyorum. Yine bazı insanlar hamburgeri sever, bazıları sevmez. Biz tüm yaşam tarzlarına saygı duymak istiyoruz. Ancak eğer bu sizin için çekici ise, aşıyı düşündüğünüzde, bunu düşünün" diye devam eden belediye başkanı, "Hımm, aşı, hımmm. Şu anda aşıyla ilgili çok iyi duygulara kapılıyorum" dedi.

Birçok insanın aşı olmak istediğini ancak daha harekete geçmediğini ifade eden de Blasio, "Biraz daha fazla teşvike ihtiyaçları var ve biz de bunu yapıyoruz" dedi.